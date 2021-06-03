تفاصيل جديدة عن انفجار الكاظمية والغانمي يصدر عددا من التوجيهات

2021/06/03 | 23:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 دقیقة

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خلية الإعلام الأمني

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‏لاحقاً لخبر الانفجار قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، ومن خلال معطيات الحادث ومراقبة الكاميرات وطبيعة إصابة الجرحى، وتحليل الخبراء المختصين، فقد تبين إن سبب هذا الحادث هو انفجار أنبوبة غاز في إحدى المحلات.

وزير الداخلية يتفقد مكان حادث الانفجار في منطقة الكاظمية ببغداد

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تفقد وزير الداخلية السيد "عثمان الغانمي" ، مساء اليوم الخميس، مكان حادث الانفجار الذي حصل قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، وكان برفقته السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والسيد قائد الشرطة الاتحادية ومدير شرطة محافظة بغداد.

واطلع سيادته على الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية المختصة لمعرفة ملابسات وطبيعة الحادث، كما اكد على الجهات المعنية في وزارة الداخلية تقديم المساعدة للجرحى ونقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما التقى بعدد من منتسبي القوات الأمنية الماسكة للأرض في هذه المنطقة ووجه بعدد من التوجيهات.

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المكتب الاعلامي لوزير الداخلية

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