توفيت العروس بنوبة قلبية خلال زفافها فاستبدلها العريس بأختها وأتم الزواج

أفادت وسائل اعلام هندية، بوفاة عروس بنوبة قلبية أثناء تبادل أكاليل الزهور التقليدية مع عريسها في بداية حفل الزفاف، فاستبدلها العريس بشقيقتها ليتمم عرسه.

وعن تفاصيل الحادثة، أوضحت أن العروس وتدعى سوربي، انهارت وتوفيت في بداية حفل زفافها في الهند، فتزوج العريس مانجيش كومار، من أختها الصغرى بدلا منها، فور نقل الجثة إلى غرفة أخرى، وفقا للتقارير المحلية.

وحسب التقرير، فقد تم استدعاء طبيب من قرية سامسبورا بعد انهيار العروس على خشبة الحفل خلال تبادل أكاليل الزهور كجزء من طقوس الزفاف الهندوسية، لكنه لم يتمكن من إنقاذها وأعلن عن وفاتها.

ونقلت وسائل إعلام محلية الخبر عن إحدى شقيقات العروس قولها: "لم نكن نعرف ماذا نفعل في هذا الوضع، جلست العائلتان معا واقترح أحدهم أن تتزوج أختي الصغرى نيشا من العريس".

وأضافت: "نعلم أن الموقف كان موقفا غريبا حيث تم حفل زفاف أختي الصغرى بينما كان جثمان أختي الأخرى ملقى في غرفة، لكن هذا ما حدث".

ولفت التقرير إلى أنه بعد إتمام حفل الزفاف، أقامت الأسرة مراسم وطقوس دفن العروس المتوفاة.

Bride dies of heart attack at her wedding in India, so groom reportedly marries sister.



Fathers negotiate the deal.



And these young women can barely contain their joy.https://t.co/6MvUZ8D05J via @nypost pic.twitter.com/Uxf7yvGi3t

— Zach Tumin (@ZachTumin) June 3, 2021

Bride dies of heart attack at her wedding in India, so groom reportedly marries sister https://t.co/X9y32658iG pic.twitter.com/tssOKh7Cdd

— New York Post (@nypost) June 2, 2021

