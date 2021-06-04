الإعلام الأمني تكشف تفاصيل حادث باب المراد بمنطقة الكاظمية

2021/06/04 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الاعلام الامني

لاحقاً لخبر الانفجار قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، ومن خلال معطيات الحادث ومراقبة الكاميرات وطبيعة إصابة الجرحى، وتحليل الخبراء المختصين، فقد تبين إن سبب هذا الحادث هو انفجار أنبوبة غاز في إحدى المحلات.

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