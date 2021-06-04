بعد انفجار الكاظمية.. اندلاع حريق في الاعظمية

2021/06/04 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كافحت فرق الدفاع المدني، الخميس، حريقا نشب في عمارة سكنية شمالي العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من مكافحة حريق نشب داخل افران في عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة الگريعات الاعظمية في العاصمة بغداد".

وأضافت الوزارة ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء العوائل من العمارة السكنية".

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