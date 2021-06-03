صحيفة إسبانية تكشف مصاريف حراسة وعلاج زعيم البوليساريو

2021/06/04 | 00:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف اللجوء المؤقت الذي حصل عليه زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في إسبانيا خزينة مدريد العامة حوالي 100 ألف يورو، ما يعادل 121 ألف دولار، شاملة لتطبيبه وحراسته على مدار الساعة.

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