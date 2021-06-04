2021/06/04 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية بالكشف عن مصير أكثر من 600 شخص غيبوا قسرا من قبل مجاميع مسلحة في عدد من المدن، حاثتهم على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ووضع حدٍ لهذه العذابات.

قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة للاختفاء القسري لما لا يقل عن 643 من الرجال والصبيان العراقيين على أيدي ميليشيات ومجاميع مسلحة فضلا عن تنظيم داعش الإرهابي خلال العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على المدن من أيدي ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"

وأضافت معلوف في تقريرها انه "ومنذ خمس سنوات، وتعيش عائلات هؤلاء الرجال والصبيان في عذاب، ولا تعرف مصير أحبائها، أو ما إذا كانوا حتى على قيد الحياة، فقد انُتزع الصبيان الصغار من أحضان أبائهم وأمهاتهم، وتمزق شمل أسر بأكملها.



ومن حق هذه العائلات أن تعرف ما حدث لأحبائها.



فمن حقها أن ترى نهاية لمعانتها.

وأوضحت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أنه "وحتى الآن، لم تصرح السلطات العراقية علناً قط عن نتيجة التحقيق في حالات الاختفاء والانتهاكات التي ارتكبت أثناء عملية استعادة الفلوجة وبقية المدن، تاركة الأسر في حالة مستديمة من عدم اليقين.

وطالبت "السلطات العراقية بوضع حد لهذا العذاب، والكشف عن مصير وأماكن وجود أولئك الذين اختفوا قسرياً على أيدي المليشيات المسلحة، كما "حثت السلطات على الإفصاح علناً عن نتائج تحقيقاتها الرسمية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العفو الدولية: 643 رجلاً وصبياً اختفوا منذ خمس سنوات في مدن عراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العفو الدولية: 643 رجلاً وصبياً اختفوا منذ خمس سنوات في مدن عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).