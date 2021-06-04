الدفاع توضح حقيقة قبول حشد الدفاع ضمن ملاكها

2021/06/04 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نفي

تناولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده بان السيد وزير الدفاع وافق على (قبول حشد الدفاع ضمن ملاك الوزارة)، وتؤكد الوزارة ان هذا الخبر عار عن الصحة وانه لا يوجد مثل هكذا قرار، وتبين الوزارة ان الأخبار الخاصة بها تصدر فقط من موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، تويتر، انستغرام) وقنواتها على (اليوتيوب، التليغرام، فايبر)، وغير ذلك فهي أخبار عارية عن الصحة.لذا اقتضى التنويه

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