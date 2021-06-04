مصرع أطفال بحريق في مؤسسة عقابية بالقاهرة.. والسلطات تكشف الأسباب

2021/06/04 | 00:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 6 أطفال مصرعهم وجرح 25 آخرون، الخميس، داخل مؤسسة عقابية في منطقة المرج شمال شرق القاهرة إثر حريق نشب داخل المؤسسة بعد مشاجرة بين طفلين، ما تسبب في حالة فوضى كبيرة داخل المؤسسة توفي وجرح على إثرها عدد من الأطفال.

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