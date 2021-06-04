ارتفاع حصيلة انفجار الكاظمية إلى 24 شهيداً وجريحاً (فيديو)

2021/06/04 | 00:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، بارتفاع حصيلة

الانفجار الذي وقع يوم الخميس في مدينة

الكاظمية المقدسة، بالعاصمة العراقية

بغداد.

وقال المصدر، إن "الانفجار راح ضحيته

4 شهداء و20 جريحاً"، مبيناً أن "10 جرحى

غادروا المست

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