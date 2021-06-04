وهم القوة - عباس علي العلي

2021/06/04 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الإنسان بين الفوق والتحتقريبا جدا من السماء قلق جدا فوق الأرضهناك أزمة تتوالد عبر العصورأسمها إنسان........



كائن بلا أجنحةفي يده جنتانموت مروحياة أشد مرارةبقاء وفناءوفناء متجدد وبعث جديدالأزمة باقيةفي ترتيب كل العصورفي الخفاء والظهورأيهم أقرب إليه ....؟.



الموت أو الفناءالحياة أو الحياءمحتار أبدالا يرتقي للسماءولا يخلد في الأرض ......





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