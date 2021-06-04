معضلة الانتخابات .. اجراؤها على علتها ستحل القيامة وعدمه قيامة - علي عرمش شوكت

2021/06/04 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت وصفت الانتخابات العراقية بانها النافذة الوحيدة الممكنة لمعالجة الخراب الحاصل، ودونها يؤكد واقعنا المريرعلى ان " قارعة الدهر" ستحل.



وحينها يكون الشعب والوطن في خبر كان.



ان السؤال الذي يتميز عن غيره هو الباحث عن المتسبب فيما سيحصل.



واذا ما قال البعض ان اجراء الانتخابات لابد منه يقابله اخرون بقولهم : غير ان لابد ايضاً من عدم قيامه، نظراً لبقاء عملية الاقتراع مجردة من مقدماتها الضرورية الموجبة، التي ......





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