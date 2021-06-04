حققوا انجازات عربية وعالمية.. عشر جوائز سينمائية تمنح لمخرجين عراقيين

2021/06/04 | 01:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمهتصوير: نهاد العزاويتكرم نقابة الفنانين، عشرة مخرجين عراقيين، فازوا بجوائز سينمائية محلية وعربية وعالميةوقال عضو مجلس النقابة، علي حنون، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حفل التكريم يقام في الساعة الخامسة من عصر يوم الخميس الثالث من حزيران المقبل، على قاعة مبنى النقابة في شارع الرشيد"، مبينا أن "من بين المكرمين المخرجين ملاك عبد علي وحسين العكيلي وثمانية آخرين من داخل وخارج العراق".وأضاف: "سيتحدث خلال الاحتفالية الناقد مهدي عباس، عن قيمة الافلام الفائزة وأهمية إشتراكها في المحافل الخارجية، حيث يأتي هذا التكريم؛ تثمينا لعطاء مخرجيها الذين حققوا أثرا عالميا بارزا في مهرجانات دولية مهمة"، لافتا إلى أن "تلك الجوائز تمثل حقيقة الإنسان العراقي المحب للجمال والثقافة والخير، أمام العالم؛ لذا حرصت النقابة على الإحتفاء بها؛ لأنها الوجه الناصع للإبداع الرافديني المتواصل".

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