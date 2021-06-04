الموقف الأميركي من العنف ضد المتظاهرين

2021/06/04 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تعلن عن غضبها من مواجهة المتظاهرين السلميين بالقوة في الساحات العراقية، ووجهت دعوة لفتح التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن استخدام العنف.إلى أين وصلت نتائج التحقيق من اللجان التحقيقية السابقة؟ وما هو رأي المجتمع الدولي؟ التفاصيل في الحلقة

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