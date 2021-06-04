محكمة مغربية ترفض الإفراج المؤقت عن صحافي مضرب عن الطعام

2021/06/04 | 02:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت محكمة مغربية، الخميس، التماساً لإطلاق سراح مؤقت لصحافي مسجون قيد المحاكمة ومضرب عن الطعام منذ 57 يوماً احتجاجا على احتجازه، وفق ما أعلن محاميه.

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