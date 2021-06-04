طائرات مسيرة إسرائيلية تقتحم قطاع غزة والفصائل تطلق النار

2021/06/04 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم عدد كبير من طائرات "كواد كابتر" الإسرائيلية، الخميس، أجواء قطاع غزة، فيما أطلقت الفصائل النار بشكل مكثف في أنحاء متفرقة القطاع، وفق ما نقلت مراسلة الحرة.

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