"أنف ذكي" يكتشف كورونا خلال 80 ثانية فقط

2021/06/04 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن علماء في معهد "وايزمان" الإسرائيلي للعلوم من تصميم فحص فعال قادر على الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 80 ثانية، عن طريق "شم" أنف المريض.

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