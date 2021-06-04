شركة طيران أميركية تشتري 15 طائرة ركاب أسرع من الصوت

2021/06/04 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة الطيران الأميركية "يونايتد"، الخميس، أنها أبرمت عقدا مع شركة "بوم سوبرسونيك" لشراء 15 طائرة أسرع من الصوت تعمل على وقود مستدام، مشيرة إلى أنه إذا سارت الأمور وفق المخطط، فستتمكن من مباشرة نقل الركاب على متن هذه الطائرات، اعتبارا من 2029.

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