قفزة في إصابات كورونا في دول تستعمل لقاح

2021/06/04 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت بعض البلدان التي تستعمل لقاح سينوفارم الصيني ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما أعاد الشكوك والمخاوف تجاه اللقاح الصيني، وفق تقرير من صحيفة "واشنطن بوست".

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