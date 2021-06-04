وسط التوتر بين البلدين .. لقاء مرتقب بين بايدن وإردوغان

2021/06/04 | 05:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض، الخميس، أن أولى الرحلات الخارجية للرئيس الأميركي، جو بايدن، ستشمل اجتماعات مع قادة دول عدة، بينهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

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