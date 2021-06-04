واشنطن: دعمنا لإسرائيل باقٍ بغض النظر عما سيحدث

2021/06/04 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقّى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الخميس، خلال لقائه في واشنطن مسؤولين كباراً تطمينات بدعم أميركي لزعيم إسرائيل المقبل كائناً من كان، وذلك غداة تشكيل ائتلاف حكومي للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

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