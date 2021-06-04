في ذكرى مذبحة

2021/06/04 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة في هونغ كونغ، صباح الجمعة، المحامية تشاو هانغ-تون، القيادية في الحركة المؤيّدة للديموقراطية، وذلك قبل ساعات من حلول موعد الذكرى السنوية لأحداث تيان أنمين والتي منعت السلطات إحياءها للسنة الثانية على التوالي.

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