في - الشيخ جراح- يبكون فيصل الحسيني - جواد بولس

2021/06/04 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس ما زلت أذكر ذلك الصباح الموجع قبل عشرين عامًا؛ كانت القدس تصحو بكسل من نومها القلق؛ وأنا، في سيارتي، أراجع بهدوء برنامج عملي في ذلك النهار.



قطعت منطقة حي "الشيخ جراح"، وبعدها دوار فندق "اميريكان- كولوني"، وحين وصلت بمحاذاة عمارة سينما "النزهة" تلقيت اتصالًا هاتفيًا من أحد حراس "بيت الشرق" وسمعته بصعوبة وهو يسألني: "وينك استاذ " ؟ كان صوته متهدجًا ومخنوقًا، فبلع ريقه، وأكمل، دون أن يسمع اجابتي " ......





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