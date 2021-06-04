اللبنانيون منفيون في وطنهم - الفضل شلق

2021/06/04 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق بسبب التدجين يكاد كل فرد في لبنان يصاب بعقدة ذنب وعقدة ارتياب.



كل واحد يخجل من نفسه بسبب انحيازه الطائفي غير المبرر، والذي يبطن كرها للآخر من غير طائفة.



يصاب بالارتياب لأنه يعرف أن الآخر أيضا يستبطن نفس المشاعر ضده.



كل طائفة قبيلة موسعة.



كل قبيلة جاهزة للقتال في حرب دائمة.



الخجل من الذات يقود الى هدنات ويجعل الحرب متقطعة.



يخجل من نفسه حين يتذكر بلده.



يعقد اتفاقا مع الآخر.



كل اتفاق آني.



يندم بع ......





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