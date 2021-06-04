2021/06/04 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الطيار الأفغاني نعيم أسدي الذي كان مهددا من حركة طالبان إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد حصوله على "وضع الحماية المؤقتة"، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

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