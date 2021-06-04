الأوروغواي تهدر نقطتين أمام باراغواي في تصفيات كأس العالم

2021/06/04 | 08:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أهدرت أوروغواي العديد من الفرص لتكتفي بالتعادل بدون أهداف مع ضيفتها باراغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 الليلة الماضية.

وألغى الحكم هدف جوناثان رودريجيز لاعب أوروغواي بداعي التسلل في الشوط الأول ومرت ضربة رأس من لويس سواريز فوق العارضة من مدى قريب.

واجتهد سواريز وشكل زميله البديل فاكوندو توريس خطورة مع سيطرة أوروغواي على المباراة لكنها فشلت في هز الشباك.

وحافظت باراغواي على سجلها الخالي من الهزيمة للمباراة الرسمية الثامنة وهي أطول سلسلة لها منذ 2011.

وارتفع رصيد كل منهما إلى سبع نقاط من خمس مباريات في سباق التأهل إلى النهائيات في قطر.

وتتصدر البرازيل التصفيات برصيد 12 نقطة قبل مواجهة الإكوادور اليوم الجمعة.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز مباشرة إلى النهائيات فيما يخوض خامس الترتيب ملحق التصفيات العالمية.

وفي وقت سابق، فازت بوليفيا 3-1 على فنزويلا لتحقق انتصارها الأول في التصفيات.

وتركت بوليفيا المركز الأخير لتقفز فوق بيرو التي أصبحت الوحيدة التي لم تنتصر في التصفيات حتى الآن.

المصدر: رويترز

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