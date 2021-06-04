الزراعة تعلن عن تأمين مستحقات الفلاحين للعام الحالي

2021/06/04 | 08:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الجمعة، تأمين مستحقات الفلاحين المالية للعام الحالي.وذكر بيان للوزارة، أنه “أعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الخميس، أنه بحث مع وزارتي المالية والتجارة تأمين مستحقات الفلاحين للعام الحالي خلال اقصر فترة ممكنة باعتبارها من المبالغ الحاكمة للصرف، حيث وعدت الوزارتان بالصرف خلال الشهر الحالي”.وقال الخفاجي […]

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