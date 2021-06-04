2021/06/04 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت إيران الجمعة بما أسمته التوجه "المعيب وغير المقبول" نحو حرمانها من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم تسديدها لمتأخرات مالية.

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