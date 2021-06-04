2021/06/04 | 09:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حدد تقرير نشرته “سكاي نيوز عربية”، اليوم الجمعة، ملامح التحالف الانتخابي المقبل بين زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني.وذكر التقرير الذي تابعه “المركز الخبري الوطني”، أن “تراكمت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير يحدد ملامح التحالف الانتخابي بين الصدر وبارزاني المركز الخبري الوطني.

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