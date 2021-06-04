البرازيل تسجل 1682 جديدة جراء الاصابة بكورونا

2021/06/04 | 09:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة البرازيلية بأن البلاد سجلت يوم الخميس 1682وفاة، و83 ألفا و391 إصابة جديدة بكوفيد-19.وبذلك تكون البرازيل قد سجلت 469388 وفاة بفيروس كورونا و16 مليونا و803472 إصابة به.وسجلت البرازيل أعلى حصيلة للوفيات في أمريكا اللاتينية، لكن استنادا إلى عدد السكان، تشير البيانات إلى أن معدل الوفيات بالفيروس […]

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