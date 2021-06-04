الرافدين يعلن استمراره في فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين لايداع اموالهم

2021/06/04 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن استمراره في فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين لايداع اموالهم في المصرف بدلا من اكتنازها في المنازل والحصول على العوائد المالية المجزية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تقرر زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة .



كذلك زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة.



واضاف البيان انه تم زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة.

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