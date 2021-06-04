الرافدين: مستمرون بفتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين

2021/06/04 | 09:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن استمراره في فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين لايداع اموالهم في المصرف بدلا من اكتنازها في المنازل والحصول على العوائد المالية المجزية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إنه “تقرر زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة .كذلك زيادة نسبة الفائدة على الودائع […]

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