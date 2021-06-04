2021/06/04 | 09:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني يواصل فیروس كورونا، الانتشار في الدول العربیة والأجنبیة، مسجلاً وفیات وإصابات جدیدة خلال الـ24 ساعة الماضیة.عربیا، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقیة، في آخر موقف لها أمس الخميس، تسجیل 26 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا يواصل التفشي عربياً وعالمياً..



والعراق يتربع على رأس القائمة المركز الخبري الوطني.

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