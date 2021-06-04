الرافدين مستمر بفتح حسابات للمواطنين: الفائدة ارتفعت لـ6.5%

2021/06/04 | 09:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن استمراره في فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين لايداع اموالهم في المصرف بدلا من اكتنازها في المنازل والحصول على العوائد المالية المجزية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إنه “تقرر زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة .



كذلك زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة”.

واضاف البيان انه “تم زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة”.

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