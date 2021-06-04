تقرير اميركي: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في دول استعملت اللقاح الصيني

2021/06/04 | 09:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت بعض البلدان التي تستعمل لقاح سينوفارم الصيني ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفق تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

وسجلت الإمارات وسيشيل وتشيلي وأوروغواي زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، رغم نسبة التلقيح المرتفعة.



وانضمت البحرين إلى قائمة البلدان التي تستعمل اللقاح الصيني وسجلت بالمقابل تزايد الحالات ما أثار الشكوك حول فعالية اللقاح.

ووجد تقرير لفريق منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي أن اللقاح معدل فعاليته تسعة وسبعين بالمئة لوقف أعراض كورونا لدى من تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر و تسعة وخمسين عاما، بعد تجارب سريرية في الصين والبحرين ومصر والأردن والإمارات.

وتعد نسبة فعالية اللقاح الصيني أقل بكثير من نسبة فعالية لقاحات فايزر ومودرينا التي تزيد عن تسعين بالمئة.

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