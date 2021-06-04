إنقاص الوزن بنظام غذائي خاص قد يسبب العقم

2021/06/04 | 09:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وصفت أخصائية تغذية روسية الى أن الرغبة بإنقاص الوزن من خلال نظام غذائي خاص قد يؤدي الى مشاكل في الشعب الهوائية وحتى إمكانية الإصابة بالعقم.ووصفت الأخصائية، سفيتلانا فوس، الى أن الرغبة بإنقاص الوزن من خلال برنامج غذائي قليل الدسم قد يسبب إلتهاب في الشعب الهوائية وحتى العقم.مؤكدة على إمكانية تناول طعام […]

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