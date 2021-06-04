مسؤولون أميركيون يحسمون الجدل بشأن وجود الكائنات الفضائية

2021/06/04 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةلطالما شكلت الكائنات الفضائية موضوعا دسما في وسائل الإعلام، مع تواتر التقارير التي تحدثت عن وجود مثل هذه الكائنات، لكن الإدارة الأميركية حسمت هذا الجدل أخيرا.وقال مسؤولون حكوميون أميركيون، بحسب سكاي نيوز، إن "أجهزة الاستخبارات العسكرية والفضائية لم تعثر على أي أدلة تؤكد وجود كائنات فضائية من كواكب أخرى في الصور التي التقطها طيّارون عسكريون أميركيون في الأعوام الماضية".وأظهرت تلك الصور وجود أجسام غريبة تطير في الأجواء.وأوضح المسؤولون في تقرير لهم انهم "لا يمكنهم تفسير التحركات الجوية الغريبة لهذه الأجسام".وكانت هذه التحركات تطرح تساؤلات من قبل علماء الفلك حيال وجود كائنات فضائية في مدار كوكب الأرض.ويأتي التقرير الأميركي الأخير، على الرغم من أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" كانت قد أفرجت في السنوات الأخيرة عن فيديوهات ترصد أجساما مشبوهة.وجاء الإفراج عن هذه اللقطات بعد أن طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي بنشرها.

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