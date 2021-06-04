تقرير: العملية السياسية قد تنهار بأي وقت بسبب انتشار السلاح المنفلت في العراق

2021/06/04 | 09:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى من انهيار النظام السياسي في العراق نتيجة انتشار السلاح المنفلت بشكل غير مسبوق.

وذكر تقرير للمعهد أن السلاح المنفلت يلعب دورا كبيرا في تقليص موارد الدولة، حيث يعمل على الاستيلاء بشكل مباشر أو غير مباشر على مواردها، كما يحصل في المنافذ الحدودية ، كما نوه التقرير من تأثير البطالة وتدني مستويات الإنتاج وتفشي الفساد المالي والإداري في معظم أجهزة الدولة الرئيسية حيث وصفها بعوامل انهيار وشيك لأي نظام في العالم وليس في العراق فحسب.

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