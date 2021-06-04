الأمم المتحدة تجمد تصويت إيران … وظريف يحتج

2021/06/04 | 09:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت ايران الجمعة بتوجه الأمم المتحدة “المعيب وغير المقبول” نحو حرمانها من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب متأخرات مالية.وكان الأمين العام الأمم المتحدة دعا في الآونة الأخيرة إلى تطبيق المادة 19 من ميثاق المنظمة الدولية الذي ينص على إلغاء حق التصويت كل دولة يوازي دينها قيمة مساهماتها في العامين السابقين، أو أكثر.

وتعزو طهران متأخراتها المستحقة للامم المتحدة، 16.2 مليون دولار في فبراير (شباط) إلى العقوبات الأمريكية التي أعاد الرئيس السابق دونالد ترامب فرضها في 2018، التي حرمتها من النظام المالي العالمي.

وقال ظريف في رسالة إلى غوتيريش الخميس على حسابه في موقع تويتر، إن بلاده “ترفض” تعليق تصويتها.

وورد في النص أنّ “القرار معيب بالأساس، وغير مقبول البتة وغير مبرر لأن عجز إيران عن الوفاء بمستحقاتها المالية للأمم المتحدة، نتيجة مباشرة” للعقوبات الأمريكية.

وقال إنّ العجز عن الدفع “خارج تماماً عن ارادة” ايران التي ترغب في تسديد ديونها، وحث إدارة الأمم المتحدة على “البقاء مخلصين إلى غرض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن أي قرار يطعن في مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ويعيق النهج التعددي”.

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