عرب إسرائيل يترقبون إطاحة نتانياهو و

2021/06/04 | 10:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدار 12 عاما، استطاع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، التمسك بالسلطة والتصدي لمحاولات إزاحاته، لكن الآن تحالف خصومه السياسيين، حتى الإسلاميين العرب، بهدف التخلص منه.

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