2021/06/04 | 10:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصل رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم الى مدينة كركوك صباح اليوم الجمعة 4/6/2021.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. عمار الحكيم يصل كركوك ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ومن المقرر ان يلتقي السيد الحكيم خلال الزيارة بمسؤولي المحافظة، كما وسيلتقي مسؤول القوى والاحزاب السياسية وممثلي المكونات في كركوك.
PUKmedia / محمد احمد / كركوك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. عمار الحكيم يصل كركوك ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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