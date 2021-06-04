بالصور.. عمار الحكيم يصل كركوك

2021/06/04 | 10:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم الى مدينة كركوك صباح اليوم الجمعة 4/6/2021.

ومن المقرر ان يلتقي السيد الحكيم خلال الزيارة بمسؤولي المحافظة، كما وسيلتقي مسؤول القوى والاحزاب السياسية وممثلي المكونات في كركوك.

PUKmedia / محمد احمد / كركوك

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