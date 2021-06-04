2021/06/04 | 10:14 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 4 يونيو 2021 | 09:48 صباحاً

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الوقف السني ينفي شراء اي فندق في أربيل بهدف الاستثمار (وثيقة)

نفى ديوان الوقف السني، اليوم الجمعة، شراء اي فندق في مدينة أربيل، عاصمة اقليم كردستان، بهدف الاستثمار.

وقال مصدر في الديوان ان "الانباء التي تحدثت عن وجود صفقة شراء فندق ارمادا في أربيل من قبل هيئة وادارة استثمار أموال الوقف السني، غير صحيحة ولا توجد هكذا صفقة".

وبين المصدر ان "مجلس ادارة فندق ارمادا في أربيل، أكدت ايضا عدم وجود هكذا صفقة شراء أو استثمار، كما روجت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، كمحاولة لخلط الاوراق والتشويش على الحقائق، لغرض اثارة الرأي العام".

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