2021/06/04 | 10:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية اجرام بغداد، اليوم الجمعة، الإطاحة بعدد من المطلوبين بتهمتي السرق والتزوير بينهم امرأة سرقت 65 مليون دينار من داخل دار جنوبي العاصمة.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سرقات وتزوير..



إجرام بغداد تطيح بعدد من المطلوبين بينهم امرأة المركز الخبري الوطني.

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