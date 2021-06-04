الزراعة النيابية تحصي خسائر العراق من الأراضي جراء التصحر

2021/06/04 | 10:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الجمعة، أن العراق يفقد 100 ألف دونم سنوياً من أراضيه بسبب التصحر، فيما كشفت عن وجود توجه لإنشاء سدود جديدة.وقال عضو اللجنة النائب علي البديري في تصريح صحفي، إن “هناك تقريراً صدر عن الأمم المتحدة، بين أن العراق يفقد سنوياً 100 ألف دونم من أراضيه الزراعية […]

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