شكوك مريبة حول لقاح وصل للعراق بواحدة من أكبر الشحنات.. هل اكتشفت بعض الدول بأنه “عديم الفائدة”؟

2021/06/04 | 10:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد 750 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني دخلت العراق حتى الان، حيث بعد ان وصلت 250 الف جرعة قبل اشهر كمنحة من الحكومة الصينية، وصلت 500 الف جرعة يوم امس من أصل مليوني جرعة ينوي العراق استيرادها من لقاح سينوفارم الصيني، ليتزامن هذا الوصول مع تقارير “محبطة” ومثيرة بشأن فعالية هذا النوع […]

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