إجرام بغداد تلقي القبض على عدة مطلوبين بقضايا جنائية

2021/06/04 | 10:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على عدة مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة.وذكر بيان للمديرية أن “قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الحرية تمكنت من إلقاء القبض على متهمة بالسرقة وذلك لقيامها بالدخول الى دار تعود لأحد المواطنين جنوب العاصمة بغداد وسرقة مبلغ (65 مليون دينار) من داخل الدار”.وأضاف أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة استناداً لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات”.وأشار البيان إلى أن”مفارز المديرية نفذت أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بين السرقة والتزوير وسرقة الدراجات النارية ضمن مكاتب مكافحة إجرام الزهور والقدس وبغداد الجديدة والمحمودية والخضراء وحي العامل ومكافحة سرقة السيارات”، مؤكداً أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

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