2021/06/04 | 10:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، عن خروجات جديدة ترتكب من قبل الجانب التركي في العراق.وقال عضو اللجنة، كاطع الركابي، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الاتراك تمادوا في خروقاتهم حتى وصلوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سرقة الاشجار..



خروقات تركية جديدة تطال الشمال العراقي المركز الخبري الوطني.

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