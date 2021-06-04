الدفاع تنفي تشكيل حشد ضمن ملاكاتها

2021/06/04 | 10:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية قبول وزير الدفاع جمعة عناد بتشكيل قوات حشد الدفاع ضمن ملاكات الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان لها ""تناولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده بان وزير الدفاع وافق على (قبول حشد الدفاع ضمن ملاك الوزارة)".

وأضافت الوزارة ان "هذا الخبر عار عن الصحة وانه لا يوجد مثل هكذا قرار"، مبينة ان "الأخبار الخاصة بها تصدر فقط من موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، تويتر، انستغرام) وقنواتها على (اليوتيوب، التليغرام، فايبر)، وغير ذلك فهي أخبار عارية عن الصحة".

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