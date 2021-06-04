وزير النفط يتحدث عن حجم الاستثمارات الروسية بالعراق: بمليارات الدولارات

2021/06/04 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تحدث وزير النفط، إحسان عبدالجبار، عن استثمارات الشركات الروسية في قطاع النفط العراقي، مشيرا إلى أن استثمارات شركة “لوك أويل” الروسية في العراق تقدر بمليارات الدولارات.وقال وزير النفط العراقي، في حديث […]

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