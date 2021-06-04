2021/06/04 | 10:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش دعمه لحملة اطلقها عراقيون على مواقع التواصل لإنهاء الافلات من العقاب وأشار الى ان غياب العقاب العادل يضعف الديمقراطيات ويسبب اليأس.

وقال غوتيرش، في تغريدة على تويتر، انه عندما يفلت اصحاب النفوذ بفسادهم، يفقد الناس الثقة في مؤسساتهم الحاكمة، مؤكدا ان إنهاء الإفلات من العقاب خطوة اساسية نحو عقد اجتماعي جديد يقوم على الثقة والنزاهة والعدالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة انهاء الإفلات من العقاب في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة انهاء الإفلات من العقاب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).