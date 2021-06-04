الاعلام الأمني: ضبط معمل لتصنيع العبوات في وادي الثرثار

2021/06/04 | 10:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، ان تشكيلات جهاز المخابرات الوطني وقوات مشتركة اخرى نفذت واجبا لتفتيش مستودعات في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان : نفذت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين وفوج سوات التابع الى شرطة صلاح الدين مع مفرزة من ضباط جهاز المخابرات واجباً للتفتيش في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين، اسفر عن العثور على كدس للعتاد والمواد المتفجرة، وحاويات عتاد عيار اثنا عشر ونصف ملم وعيار أربعة عشر ونصف ملم ومعمل خاص لتصنيع العبوات الناسفة.

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